Работу с кадрами в "СамараНИПИнефть" отметили на всероссийском конкурсе

Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи (ООО "СамараНИПИнефть") получил высокую оценку среди более полутора тысяч предприятий. На всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности" институт занял первое место сразу в двух номинациях.

Экспертная комиссия отметила благоприятные условия труда на самарском предприятии и удостоила наградами "За развитие кадрового потенциала" и "За поддержку работников — многодетных родителей и их детей".

О мерах поддержки сотрудников рассказала заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам ООО "СамараНИПИнефть" Людмила Валиулина. "В нашем институте уделяется большое внимание созданию достойных условий труда и развитию корпоративных социальных проектов. И я считаю, что эти награды — результат нашей системной работы", — уточнила замгендиректора института.

По ее словам, высокая социальная ответственность — один из основных принципов "СамараНИПИнефть". Это проявляется в дополнительных мерах социальной защиты: коллективный договор, ДМС, льготное ипотечное кредитование, поддержка семей с детьми, материальная помощь в различных жизненных ситуациях.

На предприятии убеждены, что коллектив — это ключевой ресурс института, без которого было бы невозможно динамичное развитие, расширение масштабов проектных, изыскательских и исследовательских работ. Институт, в свою очередь, создает благоприятную среду, чтобы раскрыть потенциал молодых специалистов, развить их профессионально-технические, корпоративные и управленческие компетенции.

Особое внимание уделяется подготовке кадров и повышению квалификации. Сотрудники регулярно участвуют в конференциях различного уровня, проходят обучение в передовых учебных центрах. Кроме того, в "СамараНИПИнефть" действует программа внутреннего обучения.

Такую работу с персоналом и отношение к кадрам заметили на всероссийском конкурсе. Заслуженные награды представителям института вручили заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Конкурс проводится правительством РФ уже более 20 лет. В нем участвуют организации, ведущие активную внутрикорпоративную политику, для которых важно улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство, забота о формировании здорового образа жизни сотрудников.

В 2023 году в конкурсе приняли участие 1548 организаций из 63 субъектов РФ. Всего было 17 номинаций. Победителями и призерами стали более 60 организаций, представляющих 31 регион страны. Конкуренцию самарскому институту составляли предприятия из различных сфер, в том числе образования, науки, здравоохранения, газодобычи, обрабатывающих производств, транспорта, энергетики, социального обслуживания и т. д.