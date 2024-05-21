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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Работу с кадрами в "СамараНИПИнефть" отметили на всероссийском конкурсе

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи (ООО "СамараНИПИнефть") получил высокую оценку среди более полутора тысяч предприятий. На всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности" институт занял первое место сразу в двух номинациях.

Фото: предоставлено ООО "СамараНИПИнефть"

Экспертная комиссия отметила благоприятные условия труда на самарском предприятии и удостоила наградами "За развитие кадрового потенциала" и "За поддержку работников — многодетных родителей и их детей".

О мерах поддержки сотрудников рассказала заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам ООО "СамараНИПИнефть" Людмила Валиулина. "В нашем институте уделяется большое внимание созданию достойных условий труда и развитию корпоративных социальных проектов. И я считаю, что эти награды — результат нашей системной работы", — уточнила замгендиректора института.

По ее словам, высокая социальная ответственность — один из основных принципов "СамараНИПИнефть". Это проявляется в дополнительных мерах социальной защиты: коллективный договор, ДМС, льготное ипотечное кредитование, поддержка семей с детьми, материальная помощь в различных жизненных ситуациях.

На предприятии убеждены, что коллектив — это ключевой ресурс института, без которого было бы невозможно динамичное развитие, расширение масштабов проектных, изыскательских и исследовательских работ. Институт, в свою очередь, создает благоприятную среду, чтобы раскрыть потенциал молодых специалистов, развить их профессионально-технические, корпоративные и управленческие компетенции.

Особое внимание уделяется подготовке кадров и повышению квалификации. Сотрудники регулярно участвуют в конференциях различного уровня, проходят обучение в передовых учебных центрах. Кроме того, в "СамараНИПИнефть" действует программа внутреннего обучения.

Такую работу с персоналом и отношение к кадрам заметили на всероссийском конкурсе. Заслуженные награды представителям института вручили заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Конкурс проводится правительством РФ уже более 20 лет. В нем участвуют организации, ведущие активную внутрикорпоративную политику, для которых важно улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство, забота о формировании здорового образа жизни сотрудников.

В 2023 году в конкурсе приняли участие 1548 организаций из 63 субъектов РФ. Всего было 17 номинаций. Победителями и призерами стали более 60 организаций, представляющих 31 регион страны. Конкуренцию самарскому институту составляли предприятия из различных сфер, в том числе образования, науки, здравоохранения, газодобычи, обрабатывающих производств, транспорта, энергетики, социального обслуживания и т. д.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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