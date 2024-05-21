В Самаре у курьера украли электровелосипед за 170 тыс. рублей

Самарские полицейские задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Днем ранее к правоохранителям обратился 27-летний потерпевший, работающий курьером. Он оставил электровелосипед стоимостью 170 тыс. руб. около ТЦ на ул. Ново-Садовой, а когда вернулся, транспорта уже не было.
Полицейские изучили записи камер наблюдения на месте преступления и выяснили, что к краже может быть причастен уже судимый за аналогичные преступления мужчина. Когда подозреваемого задержали, он не отрицал вину, а украденный велосипед изъяли у него дома.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
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