В Самаре у курьера украли электровелосипед за 170 тыс. рублей

Самарские полицейские задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Днем ранее к правоохранителям обратился 27-летний потерпевший, работающий курьером. Он оставил электровелосипед стоимостью 170 тыс. руб. около ТЦ на ул. Ново-Садовой, а когда вернулся, транспорта уже не было.

Полицейские изучили записи камер наблюдения на месте преступления и выяснили, что к краже может быть причастен уже судимый за аналогичные преступления мужчина. Когда подозреваемого задержали, он не отрицал вину, а украденный велосипед изъяли у него дома.