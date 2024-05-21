Регистрацию на молодежный форум "Метеор" продлили

Дирекция Окружного молодежного форума "Метеор" платформы "Росмолодежь.События" продлевает регистрацию участников до 27 мая. А уже 4 июля на форум в Нижний Новгород соберутся 1400 участников от 14 до 35 лет со всей России.
Форум "Метеор" пройдет с 4 по 9 июля в Нижегородской области на Черепашьих озерах. В 2024 г. форум вошел в линейку форумов "Росмолодежь.События", получив статус Окружного форума, и будет представлен в линейке мероприятий Культурной столицы года 2024 (Нижний Новгород).
Образовательные треки форума направлены на развитие молодежной культуры. В рамках "Метеора" участники могут выбрать один из семи образовательных треков: "Движение навстречу", "Прямой эфир", "Сила мысли", "Инвестируй в будущее", "Полет творчества", "Регион для молодых" и "Движение первых". По количеству отправленных заявок наиболее популярными образовательными треками являются "Прямой эфир" и "Движение Первых".
Каждая смена включает в себя образовательные сессии и практические занятия по заявленным сферам, учитывающие особенности культурного кода Приволжского федерального округа и сферу креативных индустрий. На форуме каждый участник сможет внести свой вклад в разработку решений на основе заданий от реальных заказчиков в культурной сфере - партнеров образовательной программы.
Для участия в форуме "Метеор" необходимо до 27 мая подать заявку через официальную платформу "Росмолодежь.События". Участие в форуме бесплатное.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!