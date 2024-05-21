Регистрацию на молодежный форум "Метеор" продлили

Дирекция Окружного молодежного форума "Метеор" платформы "Росмолодежь.События" продлевает регистрацию участников до 27 мая. А уже 4 июля на форум в Нижний Новгород соберутся 1400 участников от 14 до 35 лет со всей России.

Форум "Метеор" пройдет с 4 по 9 июля в Нижегородской области на Черепашьих озерах. В 2024 г. форум вошел в линейку форумов "Росмолодежь.События", получив статус Окружного форума, и будет представлен в линейке мероприятий Культурной столицы года 2024 (Нижний Новгород).

Образовательные треки форума направлены на развитие молодежной культуры. В рамках "Метеора" участники могут выбрать один из семи образовательных треков: "Движение навстречу", "Прямой эфир", "Сила мысли", "Инвестируй в будущее", "Полет творчества", "Регион для молодых" и "Движение первых". По количеству отправленных заявок наиболее популярными образовательными треками являются "Прямой эфир" и "Движение Первых".

Каждая смена включает в себя образовательные сессии и практические занятия по заявленным сферам, учитывающие особенности культурного кода Приволжского федерального округа и сферу креативных индустрий. На форуме каждый участник сможет внести свой вклад в разработку решений на основе заданий от реальных заказчиков в культурной сфере - партнеров образовательной программы.

Для участия в форуме "Метеор" необходимо до 27 мая подать заявку через официальную платформу "Росмолодежь.События". Участие в форуме бесплатное.