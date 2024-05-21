В Тольятти осудили участников группы, устраивавшей мигрантам фиктивные браки с россиянками

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор участникам группы, организовавшей канал незаконной миграции. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.
Три россиянина и гражданин среднеазиатской республики за вознаграждение подыскивали гражданок РФ 18-45 лет для фиктивных браков с гражданами Средней Азии и Закавказья. Такой брак давал мигрантам возможность получить разрешение на временное проживание, а позже оформить вид на жительство и гражданство.
Фигурантов дела признали виновными по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции") и приговорили к различным срокам в колониях общего и строгого режимов.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!