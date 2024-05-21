В Тольятти осудили участников группы, устраивавшей мигрантам фиктивные браки с россиянками

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор участникам группы, организовавшей канал незаконной миграции. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

Три россиянина и гражданин среднеазиатской республики за вознаграждение подыскивали гражданок РФ 18-45 лет для фиктивных браков с гражданами Средней Азии и Закавказья. Такой брак давал мигрантам возможность получить разрешение на временное проживание, а позже оформить вид на жительство и гражданство.

Фигурантов дела признали виновными по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции") и приговорили к различным срокам в колониях общего и строгого режимов.