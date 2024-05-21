В Самаре пройдет акция "Живая Волга"

В пятницу, 24 мая, в 11:00 в акватории реки Самара (Самара, ул. Набережная реки Самары, 157, лодочная станция "Навигатор" (под Южным мостом) в рамках Международного дня Волги состоится традиционная акция Общественной палаты Самарской области "Живая Волга".

Акция проводится с 2017 г. совместно со Средневолжским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству и городумой Самары.

Ежегодно в День Волги проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания к экологическим проблемам одной из крупнейших рек мира, которая является не только национальной гордостью России, но и ценным природным объектом. Основная часть экологических мероприятий осуществляется в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Однако экологическое оздоровление Волги, формирование экологической культуры и повышение уровня экологической грамотности невозможны без вовлечения общественности и гражданских инициатив.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал, что сохранение экологии, уникальной природы нашего края - дело не только профессионалов, но также совместный вклад всех жителей региона. Только при таком подходе возможно достижение результатов.

В рамках предстоящей акции "Живая Волга" состоится рейд по выявлению браконьерских орудий лова, установленных в акватории рек Волга и Самара (локация стрелки). Пройдет мониторинг прибрежных субъектов предпринимательства на предмет соблюдения природоохранного законодательства, будет проведен эколого-образовательный ликбез, направленный на повышение осведомленности жителей Поволжья об экосистеме Волги и об антропогенных факторах, влияющих на нее.