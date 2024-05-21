СУ СК начало проверку из-за отравления угарным газом женщины и ребенка

СУ СК РФ по Самарской области начало доследственную проверку в связи отравлением двух человек угарным газом.
Напомним, инцидент произошел 20 мая в квартире в Кировском районе Самары. Пострадали 48-летняя женщина, ее госпитализировали, и восьмилетний мальчик.
По предварительной версии регионального ГУ МЧС, причиной ЧП могло быть нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!