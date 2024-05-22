16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-главу МП "Благоустройство" Евгения Садовникова будут судить за растрату В Самаре УГРО задержал "вора в законе", ранее скрывавшегося в Португалии 2000 могил: под Самарой нашли незаконное кладбище В уголовном деле самарского нотариуса фигурируют еще чиновница и риелтор Под Тольятти задержали курьеров с 7 кг "синтетики", предназначенных для Ессентуков

Преступления Происшествия

Экс-главу МП "Благоустройство" Евгения Садовникова будут судить за растрату

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение в отношении экс-руководителя МП "Благоустройство". Его обвинили в растрате с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в 2021 г. директор предприятия был подозреваемым по уголовному делу о хищении денег при исполнении муниципального контракта на вывоз снега. При этом он принял решение за счет организации заключить договоры с адвокатским бюро для предварительного согласования и контроля показаний работников, являющимися свидетелями.

Стоимость оплаты адвокатских услуг составила более 1,2 млн рублей. Уголовное дело направили в суд Октябрьского района Самары.

Напомним, ранее уже сообщалось, что речь идет про главу МП "Благоустройство" Евгения Садовникова. Изначально он представал перед судом по делу о мошенничестве со снегом.

"Имея возможность эксплуатировать полигон для вывоза снега, Садовников вступил в сговор с неустановленными лицами для хищения средств департамента городского хозяйства и экологии Самары. Неустановленные лица из числа сотрудников МП, на которых были возложены обязанности по контролю журнала порядка вывоза снега, вносили в журнал данные о вывозе снежных масс, не относящихся к муниципальным контрактам, тем самым завышая объемы выполненных работ. Второе — неустановленные лица из числа сотрудников МП "Благоустройство" должны были внести в ведомости ложные сведения, содержащие завышенные объемы вывезенного на полигоны снега. Третье — неустановленные лица из числа сотрудников МБУ Самары "Дорожное хозяйство", на которых возложены обязанности по проверкам объемов вывезенного снега, должны были согласовать ведомости, содержащие ложные сведения о завышенных объемах", — рассказывал на первом заседании суда версию следствия гособвинитель Павел Лукин.

Сам Садовников вины не признавал. Судья Октябрьского района Самары Юлия Лобанова прекратила дело "в связи с истечением срока давности уголовного преследования". А позже вскрылись предполагаемые нарушения с оплатой услуг адвоката за счет казны. Теперь суд будет рассматривать новое уголовное дело.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2