Экс-главу МП "Благоустройство" Евгения Садовникова будут судить за растрату

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение в отношении экс-руководителя МП "Благоустройство". Его обвинили в растрате с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в 2021 г. директор предприятия был подозреваемым по уголовному делу о хищении денег при исполнении муниципального контракта на вывоз снега. При этом он принял решение за счет организации заключить договоры с адвокатским бюро для предварительного согласования и контроля показаний работников, являющимися свидетелями.

Стоимость оплаты адвокатских услуг составила более 1,2 млн рублей. Уголовное дело направили в суд Октябрьского района Самары.

Напомним, ранее уже сообщалось, что речь идет про главу МП "Благоустройство" Евгения Садовникова. Изначально он представал перед судом по делу о мошенничестве со снегом.

"Имея возможность эксплуатировать полигон для вывоза снега, Садовников вступил в сговор с неустановленными лицами для хищения средств департамента городского хозяйства и экологии Самары. Неустановленные лица из числа сотрудников МП, на которых были возложены обязанности по контролю журнала порядка вывоза снега, вносили в журнал данные о вывозе снежных масс, не относящихся к муниципальным контрактам, тем самым завышая объемы выполненных работ. Второе — неустановленные лица из числа сотрудников МП "Благоустройство" должны были внести в ведомости ложные сведения, содержащие завышенные объемы вывезенного на полигоны снега. Третье — неустановленные лица из числа сотрудников МБУ Самары "Дорожное хозяйство", на которых возложены обязанности по проверкам объемов вывезенного снега, должны были согласовать ведомости, содержащие ложные сведения о завышенных объемах", — рассказывал на первом заседании суда версию следствия гособвинитель Павел Лукин.

Сам Садовников вины не признавал. Судья Октябрьского района Самары Юлия Лобанова прекратила дело "в связи с истечением срока давности уголовного преследования". А позже вскрылись предполагаемые нарушения с оплатой услуг адвоката за счет казны. Теперь суд будет рассматривать новое уголовное дело.