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Преступления Происшествия

Директора самарской фирмы будут судить за мошенничество с вывозом мусора

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с вывозом мусора.

Руководителю коммерческой организации вменяют три преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с причинением крупного ущерба").

По версии следствия, в рамках муниципального контракта по вывозу и утилизации мусора он предоставил заказчику документы с ложными сведениями о выполнении работ на сумму более 770 тыс. рублей. По аналогичной схеме другое учреждение потеряло более 360 тыс. рублей.

Во время следствия был наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью около 800 тыс. рублей. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Самары.

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