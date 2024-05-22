Пятерых тольяттинцев будут судить за похищения и вымогательство

В Тольятти отправили в суд уголовное дело пяти человек, обвиняемых в похищении, незаконном лишении свободы, вымогательстве, разбое, угрозе убийством и грабеже. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 5 апреля 2023 г. злоумышленники на автостоянке на ул. Дзержинского силой посадили в машину незнакомца и увезли. Они требовали с потерпевшего расписку о том, что он якобы должен им 4 млн рублей. Получив документ, похитители отпустили жертву. Вскоре мужчина обратился к правоохранителям.
Помимо этого, в мае 2023 г. преступники похитили еще одного мужчину и требовали 1,7 млн рублей.
А в 2023 г. группа совершила еще несколько преступлений в отношении других людей.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки