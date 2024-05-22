Пожар под Самарой, где погибли домашние животные, ликвидировали

В 15:10 был полностью ликвидирован пожар в пос. Вертяевка Кинельского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Напомним, сообщение о пожаре поступило в чрезвычайную службу в 12:02. Горела баня, а позже огонь перекинулся на постройки во дворе. В итоге площадь возгорания составила 90 кв. м. При пожаре погибли домашние животные: свиньи, индюки, куры. Люди не пострадали.

Локализовать возгорание удалось в 12:40, в 13:02 ликвидировали открытое горение. Полностью ликвидировали пожар в 15:10.