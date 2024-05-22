Самарчанка лишилась денег, продавая шкаф

В Самаре 37-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщина выложила на сайте объявление о продаже шкафа. Вскоре ей позвонил покупатель. Он заявил, что живет в области, поэтому оплатит покупку онлайн и пришлет курьера за шкафом. Позже самарчанка дала ему реквизиты своей банковской карты и CVC-код, думая, что все это надо для получения денег. А в итоге с ее счета списали более 40 тыс. рублей. После этого покупатель исчез.