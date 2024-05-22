В Театре на Таганке пройдет спектакль самарского режиссера Виктора Трегубова

В Москве на Малой сцене Театра на Таганке 22 и 23 мая пройдет премьера спектакля "Варшавская мелодия" (16+) режиссера из Самары Виктора Трегубова.

"Варшавская мелодия" поставлена по одноименной пьесе Леонида Зорина. Это история о чувстве и выборе. Суждено ли двум любящим сердцам быть вместе, когда всюду границы - времени, пространства, государств, дозволенного. "Только наши надежды не имеют границ…". А что насчет наших сил? Способны ли они выдержать "атмосферные колебания", что так и норовят загасить искру?

Режиссер - выпускник Самарского института культуры Виктор Трегубов. В ролях: Дарья Авратинская и Александр Зарядин.