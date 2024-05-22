В Театре на Таганке пройдет спектакль самарского режиссера Виктора Трегубова

В Москве на Малой сцене Театра на Таганке 22 и 23 мая пройдет премьера спектакля "Варшавская мелодия" (16+) режиссера из Самары Виктора Трегубова.
"Варшавская мелодия" поставлена по одноименной пьесе Леонида Зорина. Это история о чувстве и выборе. Суждено ли двум любящим сердцам быть вместе, когда всюду границы - времени, пространства, государств, дозволенного. "Только наши надежды не имеют границ…". А что насчет наших сил? Способны ли они выдержать "атмосферные колебания", что так и норовят загасить искру?
Режиссер - выпускник Самарского института культуры Виктор Трегубов. В ролях: Дарья Авратинская и Александр Зарядин.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.