В Самаре будут судить члена банды, занимавшейся заказными нападениями

В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело 37-летнего местного жителя, обвиняемого в вымогательстве, нанесении тяжких травм, приобретении и хранении оружия и самоуправстве. И все это в составе организованной группы. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 2016–2017 гг. преступники по указанию предпринимателя, заставили его подчиненного отдать более 1 млн рублей. Бизнесмен заподозрил сотрудника в хищении. Также потерпевшему нанесли тяжкие травмы.
Обвиняемый самарец скрылся, задержали его в марте 2024 года. К этому времени остальных участников группы уже успели осудить.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки