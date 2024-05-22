В Самаре будут судить члена банды, занимавшейся заказными нападениями

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В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело 37-летнего местного жителя, обвиняемого в вымогательстве, нанесении тяжких травм, приобретении и хранении оружия и самоуправстве. И все это в составе организованной группы. Об этом сообщает региональная прокуратура.