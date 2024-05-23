Стало известно, какие деревья высадят на ул. Куйбышева в Самаре

В Самаре продолжается комплексный ремонт улицы Куйбышева, ее обновляют в границах улиц Венцека и Вилоновской (1,1 км). Работы ведутся по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Финишным этапом станет озеленение. Как сообщают в мэрии города,предусмотрена реализация новой концепции.

На ул. Куйбышева планируется высадить 94 штамбовые липы.

"Ориентировочно, к осени доставят уже взрослые деревья высотой не менее 4 метров, с уже сформированной кроной", - сообщили в горадминистрации.

Помимо этого, появятся кустарники — 3 403 штуки. Все это — взамен деревьев, ранее произраставших на благоустраиваемой улице.

Напомним, ранее самарцы обеспокоились вырубкой деревьев на одной из центральных улиц города, на что городские власти сообщили, что предусмотрено масштабное озеленение.

Самарские чиновники сообщили, что вырубили старые деревья, которые потеряли первоначальный декоративный облик и, по оценкам специалистов, были аварийными, с различными поражениями, нарушенными жизненными функциями.

"Их пришлось снести. А все молодые и жизнеспособные зеленые насаждения, пригодные для смены дислокации, аккуратно выкопали и в полном объеме пересадили на другие улицы центральной части города, в общественные пространства: на улицы Фрунзе, Самарскую, Чапаевскую, Агибалова, в сквер на пересечении улиц Степана Разина и Князя Григория Засекина, в район Хлебной площади, а также на улицу Садовую, которую в настоящее время тоже обновляют по дорожному нацпроекту", - рассказали в мэрии Самары.