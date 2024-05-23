Тренер из Самарской области потерял 2 млн руб., пытаясь купить спортинвентарь

В Ставропольского районе Самарской области из-за мошенников лишился денег тренер детской хоккейной сборной. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

28-летний мужчина на сайте по продаже спорттоваров заполнил заявку для связи с менеджером. Он хотел уточнить наличие шести клюшек и двух пар щитков для вратаря. Через несколько минут потерпевшему позвонил якобы сотрудник банка и заявил, что мошенники получили его данные из заявки на сайте и пытаются оформить кредит. А чтобы предотвратить потерю денег, нужно сообщить банковскому служащему код из смс. Мужчина так и сделал, после чего звонок резко прервался. После этого со счета жертвы списали 2 млн руб., которые потерпевший откладывал на ипотеку.