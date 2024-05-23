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НОВИКОМ поделился экспертизой по теме цифровых активов на ЦИПР

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Старший вице-президент НОВИКОМа, дочернего банка Госкорпорации Ростех, Анна Лаврентьева приняла участие в дискуссии "Цифровые финансовые активы (ЦФА) и токенизация платежей. Новые возможности или…?". Обсуждение состоялось в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит с 21 по 24 мая в Нижнем Новгороде.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Представитель НОВИКОМа рассказала о росте интереса к токенизации активов как со стороны участников финансового рынка, так и со стороны высокотехнологичных отраслей и предприятий промышленности. И НОВИКОМ, дочерний банк Госкорпорации Ростех, не может оставаться в стороне.

Банк находится в постоянном поиске инновационных финансовых инструментов для своих клиентов. Благодаря этому НОВИКОМ уже сегодня активно работает с цифровыми финансовыми активами. Так, в прошлом году банк завершил уникальную сделку по организации выпуска ЦФА на платформе оператора информационных систем ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК для предприятия оборонно-промышленного комплекса, что продемонстрировало открытость и практический интерес высокотехнологичных организаций к внедрению инновационных продуктов.

Среди преимуществ данного решения спикер отметила доступ к непубличным для инвесторов рынкам, прозрачность и точность информации об операциях по сделкам с ЦФА благодаря цифровизации процесса, а также возможность комбинировать несколько финансовых инструментов в одной сделке и скорость.

Отвечая на вопрос модератора о том, чего не хватает для более эффективного внедрения инструмента, Анна Лаврентьева отметила отсутствие возможности проведения сделок с ЦФА брокерами и регуляторная неопределенность процедур при наступлении неблагоприятных событий, в том числе вследствие киберугроз. Существенным барьером являются вопросы налогообложения, необходимо синхронизировать налогообложение операций с ЦФА с традиционными финансовыми инструментами.

"Необходимо проводить уроки финансовой грамотности, увеличивать узнаваемость и популяризировать инструменты токенизации. НОВИКОМ активно вовлечен в эту работу, обладает большим опытом просвещения предпринимателей, является проводником в развитии финансовой культуры субъектов МСП, занимается повышением информированности участников рынка", — отметила старший вице-президент банка НОВИКОМ Анна Лаврентьева.

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