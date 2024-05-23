Самарчанку обвиняют в фиктивном оформлении инвалидности по слуху

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с социальными выплатами.
По версии следствия, в 2019 г. женщина получила справку от врача-сурдолога и выписку якобы из больницы им. Середавина о диагнозе, позволяющем оформить инвалидность. При этом заболеваний по слуху она не имела.
На основании этих документов подозреваемая с 3 июня 2019 г. по март 2024 г. получала социальную пенсию по инвалидности и федеральную социальную доплату - всего около 500 тыс. рублей. С 1 марта 2024 г. выплаты прекратили - после освидетельствования, не нашедшего у женщины заболеваний для инвалидности.
Уголовное дело направят в Железнодорожный районный суд Самары.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки