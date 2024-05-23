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Преступления Происшествия

Самарчанку обвиняют в фиктивном оформлении инвалидности по слуху

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с социальными выплатами.

По версии следствия, в 2019 г. женщина получила справку от врача-сурдолога и выписку якобы из больницы им. Середавина о диагнозе, позволяющем оформить инвалидность. При этом заболеваний по слуху она не имела.

На основании этих документов подозреваемая с 3 июня 2019 г. по март 2024 г. получала социальную пенсию по инвалидности и федеральную социальную доплату - всего около 500 тыс. рублей. С 1 марта 2024 г. выплаты прекратили - после освидетельствования, не нашедшего у женщины заболеваний для инвалидности.

Уголовное дело направят в Железнодорожный районный суд Самары.

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