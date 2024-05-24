В "СамАрте" пройдет бенефис заслуженного артиста РФ Сергея Захарова

В воскресенье, 26 мая, в 17:00 в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" пройдет бенефис заслуженного артиста России, народного артиста Самарской области Сергея Захарова. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

13 апреля актеру театра "СамАрт" Сергею Захарову исполнилось 70 лет. Коллеги артиста не смогли пройти мимо этой солидной даты — по театральной традиции в юбилей они устраивают на сцене бенефис. 26 мая Сергей Захаров выйдет на Новую сцену Самарского ТЮЗа в роли Князя Вано Пантиашивили в спектакле по пьесе А. Цагарели "Ханума".

По окончанию спектакля зрители увидят капустник и смогут принять участие в поздравлении любимого актера.

Сергей Александрович Захаров — уникальный артист. Ему одинаково подвластны роли аристократов, интеллигентов, образы пьяниц и пустых людишек, лирических героев. В биографии актера — больше 140 ролей.

В спектакле, представленном на бенефисе, — постановке Георгия Цхвирава "Ханума" — Сергей Захаров выйдет на сцену в 132-й раз.