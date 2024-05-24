В "СамАрте" пройдет бенефис заслуженного артиста РФ Сергея Захарова

В воскресенье, 26 мая, в 17:00 в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" пройдет бенефис заслуженного артиста России, народного артиста Самарской области Сергея Захарова. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
13 апреля актеру театра "СамАрт" Сергею Захарову исполнилось 70 лет. Коллеги артиста не смогли пройти мимо этой солидной даты — по театральной традиции в юбилей они устраивают на сцене бенефис. 26 мая Сергей Захаров выйдет на Новую сцену Самарского ТЮЗа в роли Князя Вано Пантиашивили в спектакле по пьесе А. Цагарели "Ханума".
По окончанию спектакля зрители увидят капустник и смогут принять участие в поздравлении любимого актера.
Сергей Александрович Захаров — уникальный артист. Ему одинаково подвластны роли аристократов, интеллигентов, образы пьяниц и пустых людишек, лирических героев. В биографии актера — больше 140 ролей.
В спектакле, представленном на бенефисе, — постановке Георгия Цхвирава "Ханума" — Сергей Захаров выйдет на сцену в 132-й раз.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.