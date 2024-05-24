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Экология Общество

Число несанкционированных свалок в Самарской области сократилось в пять раз

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На сайте Росприроднадзора появились сводные данные по количеству несанкционированных свалок отходов в разных регионах Российской Федерации. В Самарской области на конец прошлого года зафиксировали 95 свалок, что в 5 раз меньше, чем в 2020 году. Статистика показывает данные о свалках отходов производства и потребления всех классов опасности с I по V, площадь которых более 10 кв.м, а объем более 5 кубометров.

Фото: предоставлено ООО "ЭкоСтройРесурс"

Количество свалок Самарской области на конец года:

2020 года — 488

2021 года — 486

2022 года — 192

2023 года — 95

Данные Росприроднадзора

Стоит отметить, что значительная часть несанкционированно выброшенных отходов не относятся к твердым коммунальным отходам. В большинстве случаев, это строительные отходы, состоящие в основном из разрушенных железобетонных изделий, осколков бетона и кирпича, прочих обрезков и остатков стройматериалов. Пластики, растительные отходы, отходы производств и точек продаж. А также, отходы технологических процессов — абразивы, зола, масла. Данные виды отходов не являются ТКО и не входят в зону деятельности регоператора.

Региональным оператором совместно с органами местного самоуправления на постоянной основе осуществляется сбор и актуализация информации по выявлению и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов. За 2023 год ликвидировано 214 свалок ТКО.

Если вы обнаружили место несанкционированного размещения ТКО, пожалуйста, направьте официальное обращение на электронную почту регионального оператора: mail@ecostr.ru или на почтовый адрес: 443063, Самара, ул. С-Садовая/ул. Сердобская, 57/8

Обязательно укажите точные координаты места, свои контактные данные и приложите фото/видео материалы.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

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