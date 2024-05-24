На самарца завели дело из-за комментария про госвласть в соцсетях

В Самарской области местный житель стал фигурантом уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в мае 2024 г. под новостью в мессенджере мужчина оставил комментарии, в которых негативно оценил группу лиц — представителей государственной власти, а также рассуждал о совершении насильственных и враждебных действий в отношении этих людей и их родственников.
В качестве меры пресечения мужчине назначили запрета определенных действий.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки