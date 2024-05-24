На самарца завели дело из-за комментария про госвласть в соцсетях

В Самарской области местный житель стал фигурантом уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в мае 2024 г. под новостью в мессенджере мужчина оставил комментарии, в которых негативно оценил группу лиц — представителей государственной власти, а также рассуждал о совершении насильственных и враждебных действий в отношении этих людей и их родственников.

В качестве меры пресечения мужчине назначили запрета определенных действий.