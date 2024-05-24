В Электрощит Самара прошла научно-практическая конференция "Развитие и повышение надежности оборудования Электрощит Самара для энергетического комплекса России"

Научно-практическая конференция была организована Электрощит Самара и проводилась 21 — 24 мая 2024 года на производственных площадках компании. В мероприятии приняли участие более 100 экспертов из ключевых организаций топливно-энергетического комплекса России.
С приветственным словом к участникам конференции обратился генеральный директор АО "ГК Электрощит - ТМ Самара" Дмитрий Куприянов, который подчеркнул важность проведения такого рода мероприятий для формирования вектора развития как предприятия, так и отрасли в целом.
Главной темой конференции стали аспекты партнерского взаимодействия, инновационные решения для производства новых изделий. Участники обсудили вопросы модернизации серийных электротехнических изделий с целью повышения их эксплуатационных свойств и безопасности, вопросы партнерского взаимодействия, обеспечение сервисного обслуживания.
В рамках конференции для участников были организованы экскурсия по производственной площадке предприятия, посещение демонстрационного зала с готовыми изделиями и музей предприятия. Гостям были представлены образцы изделий.
Экскурсионная программа продолжилась на производственной площадке "Русский трансформатор", где участники ознакомились с технологическим циклом изготовления измерительных, масляных и сухих трансформаторов.
"Для нас важно проводить такого рода мероприятия, так как они дают возможность в рабочем диалоге получить необходимую и исчерпывающую информацию, обменяться профессиональным опытом и обозначить ключевые перспективы для будущего развития отношений с заказчиками. А клиенты могут на месте ознакомиться с образцами продукции, посмотреть производственные площади", — отметил генеральный директор АО "ГК Электрощит - ТМ Самара" Дмитрий Куприянов.
"После небольшого перерыва Электрощит Самара возобновляет проведение научно-практических конференций. Надеемся, что такой формат поможет нашим партнерам лучше узнать компанию, принципы работы и, конечно же, номенклатуру производимых изделий", — прокомментировал заместитель генерального директора АО "ГК Электрощит - ТМ Самара" по продажам Иван Мишакин.
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