Тольяттинец повредил чужую машину из-за дорожного конфликта

В Тольятти в отношении 22-летнего парня возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям обратился 21-летний автомобилист. Молодой человек рассказал, что у него возник конфликт с другим водителем на проезжей части. В итоге оппонент повредил машину заявителя. Ущерб составил более 100 тыс. рублей.
Подозреваемый вины не отрицал и пояснил, что в порыве эмоций бил по чужой машине ногами.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки