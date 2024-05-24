Тольяттинец повредил чужую машину из-за дорожного конфликта

В Тольятти в отношении 22-летнего парня возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился 21-летний автомобилист. Молодой человек рассказал, что у него возник конфликт с другим водителем на проезжей части. В итоге оппонент повредил машину заявителя. Ущерб составил более 100 тыс. рублей.

Подозреваемый вины не отрицал и пояснил, что в порыве эмоций бил по чужой машине ногами.