16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВСК застраховала автопарк ГБУ Ставропольского края "Стававтодор" Лизинг спецтехники SANY в CARCADE с применением скидки до 5% Сбер поможет молодежи бесплатно научиться предпринимательству и открыть свой бизнес Группа ВТБ: 38% россиян считают, что их персональные данные должны быть защищены всеми доступными способами "Росгосстрах" награжден премией Finaward за инновацию "Цифровой агент"

Финансы Экономика и бизнес

Лизинг спецтехники SANY в CARCADE с применением скидки до 5%

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания CARCADE объявляет о расширении перечня техники марки SANY, на которую предоставляются скидки до 5%. Предложение действует на договоры, заключённые до конца июня 2024 года.

Дисконт может быть учтён при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Предложение распространяется на популярные модели катков, фронтальных погрузчиков, карьерных самосвалов и экскаваторов различных комплектаций. Так, например, экскаваторы SY415H, SY330H можно приобрести со скидкой 3%, а на фронтальный погрузчик SW936K1 и мини-экскаватор SY18C действует скидка 5%. Количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо или ИП. В акции участвуют только новые ТС в наличии в регионах действия дилерской сети. Предложение разработано в рамках сотрудничества с официальными дилерами марок на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощения входа в сделку. Подробности и полную матрицу скидок уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Будучи разработанной с учётом современных технологий и требований строительных отраслей, техника SANY обладает мощными функциональными возможностями, созданными для повышения производительности и оптимизации рабочего процесса. В марке представлено более 50 видов оборудования: экскаваторы, карьерные самосвалы, дорожная техника, фронтальные погрузчики и другие типы спецтехники.

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 30% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора.

Оставить заявку на подбор ТС и лизинговые расчёты можно на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

О компании СARCADE

CARCADE — финансовая организация, входящая в группу компаний "Газпромбанк Лизинг". Компания предоставляет услуги лизинга легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Клиенты CARCADE — более 200 тыс. предпринимателей и компаний, работающих в различных регионах России. За 27 лет работы на российском рынке CARCADE помогла своим клиентам приобрести более 300 тысяч автомобилей и сэкономить более 3,5 млрд рублей в рамках программы льготного лизинга. Сегодня CARCADE имеет более 145 представительств по всей стране. Высокая скорость обслуживания, опции разработки персонального инвестиционного плана для каждого клиента, удобные онлайн-сервисы и качественное сопровождение помогают компании оставаться постоянным партнёром для лизингополучателей.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5zE91ZJ

ИНН 3905019765

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2