Лизинг спецтехники SANY в CARCADE с применением скидки до 5%

Компания CARCADE объявляет о расширении перечня техники марки SANY, на которую предоставляются скидки до 5%. Предложение действует на договоры, заключённые до конца июня 2024 года.

Дисконт может быть учтён при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Предложение распространяется на популярные модели катков, фронтальных погрузчиков, карьерных самосвалов и экскаваторов различных комплектаций. Так, например, экскаваторы SY415H, SY330H можно приобрести со скидкой 3%, а на фронтальный погрузчик SW936K1 и мини-экскаватор SY18C действует скидка 5%. Количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо или ИП. В акции участвуют только новые ТС в наличии в регионах действия дилерской сети. Предложение разработано в рамках сотрудничества с официальными дилерами марок на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощения входа в сделку. Подробности и полную матрицу скидок уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Будучи разработанной с учётом современных технологий и требований строительных отраслей, техника SANY обладает мощными функциональными возможностями, созданными для повышения производительности и оптимизации рабочего процесса. В марке представлено более 50 видов оборудования: экскаваторы, карьерные самосвалы, дорожная техника, фронтальные погрузчики и другие типы спецтехники.

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 30% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора.

Оставить заявку на подбор ТС и лизинговые расчёты можно на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

О компании СARCADE

CARCADE — финансовая организация, входящая в группу компаний "Газпромбанк Лизинг". Компания предоставляет услуги лизинга легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Клиенты CARCADE — более 200 тыс. предпринимателей и компаний, работающих в различных регионах России. За 27 лет работы на российском рынке CARCADE помогла своим клиентам приобрести более 300 тысяч автомобилей и сэкономить более 3,5 млрд рублей в рамках программы льготного лизинга. Сегодня CARCADE имеет более 145 представительств по всей стране. Высокая скорость обслуживания, опции разработки персонального инвестиционного плана для каждого клиента, удобные онлайн-сервисы и качественное сопровождение помогают компании оставаться постоянным партнёром для лизингополучателей.