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Экономика и бизнес

Две самарские компании получили Национальную премию "Золотой медвежонок" по итогам 2023 года

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экспертный совет Национальной премии "Золотой медвежонок" из ведущих российских вузов, научных школ и образовательных организаций, а также отраслевых экспертов-практиков оценил лучшие достижения российских производителей в сфере товаров и услуг для детей по итогам 2023 года.

Фото: сайт премии "Золотой медвежонок"

ИП Савинков П.В. занял третье место в номинации "Лучшее учебное оборудование и средства обучения". Предприятие производит ручку-тренажер для обучения письму и коррекции почерка. Ручка-тренажер учит ребенка классическому захвату пишущего инструмента. Специальные углубления на ручке-тренажере обеспечивают правильный и удобный захват тремя пальцами: средним, указательным и большим. Специальные упоры не позволяют ручке выскользнуть, ребенку больше не нужно сдавливать пишущий инструмент пальцами, он надежно зафиксирован в руке. Это единственный тренажер, который регулируется под размер руки ребенка. Система легкосъемных элементов, позволяет регулировать ручку-тренажер под любой размер руки. Ручка-тренажер способствует формированию разборчивого почерка. Благодаря специально разработанной для детских рук форме, нескользящему материалу и упору в ладонь ручка помогает ребенку быстрее освоить правильную технику письма.

Специальным дипломом отмечен Игровой набор "Мир головоломок. Пуговицы" ООО "Инженерная сила". Смарт-тренинг для дошкольников "МИР ГОЛОВОЛОМОК" автора-составителя И.И.Казуниной помогает развивать у детей (2,5-6 лет) творческие и умственные способности через игры-головоломки, а также знакомит дошкольников с разными видами головоломок, учит способам и правилам решения головоломок, используя алгоритм. Учит также понимать инструкцию и применять ее в решении головоломок, развивает элементы логического мышления, наглядно-образное мышление, целостное зрительное восприятие, воображение, ориентировку в пространстве, познавательный интерес, произвольное внимание, воспитывает инициативность, самостоятельность, целеустремленность.

Компания "Инженерная сила" с 2014 г. занимается комплексным оснащением образовательных организаций и на сегодняшний день поставляет продукцию уже более чем в 1500 образовательных учреждениях из десятков регионов РФ и ближнего зарубежья.

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Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

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