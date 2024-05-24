Две самарские компании получили Национальную премию "Золотой медвежонок" по итогам 2023 года

Экспертный совет Национальной премии "Золотой медвежонок" из ведущих российских вузов, научных школ и образовательных организаций, а также отраслевых экспертов-практиков оценил лучшие достижения российских производителей в сфере товаров и услуг для детей по итогам 2023 года.
ИП Савинков П.В. занял третье место в номинации "Лучшее учебное оборудование и средства обучения". Предприятие производит ручку-тренажер для обучения письму и коррекции почерка. Ручка-тренажер учит ребенка классическому захвату пишущего инструмента. Специальные углубления на ручке-тренажере обеспечивают правильный и удобный захват тремя пальцами: средним, указательным и большим. Специальные упоры не позволяют ручке выскользнуть, ребенку больше не нужно сдавливать пишущий инструмент пальцами, он надежно зафиксирован в руке. Это единственный тренажер, который регулируется под размер руки ребенка. Система легкосъемных элементов, позволяет регулировать ручку-тренажер под любой размер руки. Ручка-тренажер способствует формированию разборчивого почерка. Благодаря специально разработанной для детских рук форме, нескользящему материалу и упору в ладонь ручка помогает ребенку быстрее освоить правильную технику письма.
Специальным дипломом отмечен Игровой набор "Мир головоломок. Пуговицы" ООО "Инженерная сила". Смарт-тренинг для дошкольников "МИР ГОЛОВОЛОМОК" автора-составителя И.И.Казуниной помогает развивать у детей (2,5-6 лет) творческие и умственные способности через игры-головоломки, а также знакомит дошкольников с разными видами головоломок, учит способам и правилам решения головоломок, используя алгоритм. Учит также понимать инструкцию и применять ее в решении головоломок, развивает элементы логического мышления, наглядно-образное мышление, целостное зрительное восприятие, воображение, ориентировку в пространстве, познавательный интерес, произвольное внимание, воспитывает инициативность, самостоятельность, целеустремленность.
Компания "Инженерная сила" с 2014 г. занимается комплексным оснащением образовательных организаций и на сегодняшний день поставляет продукцию уже более чем в 1500 образовательных учреждениях из десятков регионов РФ и ближнего зарубежья.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”
Круто!