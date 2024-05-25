Волонтеры "Т Плюс" отметили День Волги

Сотрудники ПАО "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" поддержали всероссийскую экологическую акцию "День Волги". Энергетики очистили от мусора берега Великой реки сразу в четырех городах — Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани.

В этом году свой вклад в сохранение прекрасной экосистемы реки внесли 130 волонтеров "Т Плюс", к которым присоединились и члены их семей. Общими усилиями они собрали свыше 20 кубометров мусора на четырех территориях региона.

"Энергетики сами живут и отдыхают на берегах Волги, и поэтому не могут быть безразличны к вопросу сохранения природы. Второй год подряд наши волонтеры присоединяются к этой важной акции. Уверена, для всего энергетического коллектива эта экологическая инициатива станет доброй традицией", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

Акция "День Волги" является частью ESG-повестки "Т Плюс", предусматривающей бережное отношение к экологии и снижение воздействия производства на окружающую среду. В рамках этой работы энергетики реализует целую серию экологических инициатив: энергетики ежегодно высаживают лес, выпускают мальков рыб в бассейны Волги и Самары, очищают от мусора городские территории.