В Сызрани вор вернул потерянную сумку жертвы, но без 21 тыс. рублей

В Сызранский городской суд отправилось уголовное дело 46-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Преступление было совершено в конце марта 2024 года. 42-летняя женщина в одном из ТЦ забыла свою сумочку на скамейке около банкомата. Позже сумку ей вернул сотрудник охраны, но из нее пропала 21 тыс. рублей.
Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили внешность злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый за кражи и наркотики мужчина. Он рассказал, что быстро и незаметно вытащил из сумочки наличные и переложил себе карман, а саму сумку отдал сотруднику охраны ТЦ, чтобы отвести подозрения.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки