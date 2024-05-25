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Преступления Происшествия

В Сызрани вор вернул потерянную сумку жертвы, но без 21 тыс. рублей

СЫЗРАНЬ. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызранский городской суд отправилось уголовное дело 46-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Преступление было совершено в конце марта 2024 года. 42-летняя женщина в одном из ТЦ забыла свою сумочку на скамейке около банкомата. Позже сумку ей вернул сотрудник охраны, но из нее пропала 21 тыс. рублей.

Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили внешность злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый за кражи и наркотики мужчина. Он рассказал, что быстро и незаметно вытащил из сумочки наличные и переложил себе карман, а саму сумку отдал сотруднику охраны ТЦ, чтобы отвести подозрения.

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