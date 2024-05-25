16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Водолазы извлекли из Волги тело пропавшего четыре дня назад мужчины На реке Самара баржа зацепила понтон и лодку В Самаре сошел с рельсов трамвай Теплоход "Сергей Кучкин", перевозивший более 200 пассажиров, сел на мель на Волге у Тольятти В Ульяновской области нашли беспилотник, направлявшийся на Сызранский НПЗ

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре спасатели вытащили из Волги мужчину

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 25 мая, в Самаре из Волги спасли мужчину. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Пострадавшего, личность которого устанавливают, вытащили из реки в 8:55 в районе Полевого спуска. Мужчину передали сотрудникам "скорой помощи".

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Михаил Дедиков 08 июня 2022 06:27 Пропавшие в Самарской области женщина и ребенок-инвалид найдены мертвыми

Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2