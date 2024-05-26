В Самарской области пьяный водитель стал фигурантом уголовного дела

На территории Приволжского района инспекторы ДПС попытались остановить машину, но водитель проигнорировал требование. Автоинспекторами было принято решение о преследовании данного автомобиля.

Водитель не реагировал на неоднократные звуковые сигналы преследовавшего его патрульного автомобиля и, прибавив скорость, продолжил движение. Сотрудники полиции настигли нарушителя на автодороге в пределах Приволжского района.

В ходе разговора с водителем стало понятно, что он в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления мужчиной алкоголя.

Мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Нарушителем оказался — 32-летний местный житель, в феврале 2024 г. гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

По решению районного суда мужчине было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость", с обвинительным актом передано в суд для принятия решения по существу.