В Самарской области пьяный водитель стал фигурантом уголовного дела

На территории Приволжского района инспекторы ДПС попытались остановить машину, но водитель проигнорировал требование. Автоинспекторами было принято решение о преследовании данного автомобиля.
Водитель не реагировал на неоднократные звуковые сигналы преследовавшего его патрульного автомобиля и, прибавив скорость, продолжил движение. Сотрудники полиции настигли нарушителя на автодороге в пределах Приволжского района.
В ходе разговора с водителем стало понятно, что он в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления мужчиной алкоголя.
Мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.
Нарушителем оказался — 32-летний местный житель, в феврале 2024 г. гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".
По решению районного суда мужчине было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.
Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость", с обвинительным актом передано в суд для принятия решения по существу.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки