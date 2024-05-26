Самарец потерял более 50 тыс. руб., оформив "анкету на подработку"

В полицию Самары обратился 35-летний мужчина, который рассказал, что накануне ему поступил телефонный звонок от незнакомца с предложением удаленной работы в сети интернет.

Для получения дополнительного заработка, звонивший попросил мужчину заполнить подробную анкету с персональными данными. Выполнив требование незнакомца, самарец обнаружил списание с его счета более 50 тыс. рублей.

Осознав, что он стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.