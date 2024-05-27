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Самарский агрохолдинг "Био-Тон" стал владельцем "Конезавода Самарский"

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарский агрохолдинг "Био-Тон" стал владельцем ООО "Агрокомплекс "Конезавод Самарский", ранее принадлежавшего бенефициару группы "Василина" Виктору Димитриеву, пишет "Самарское обозрение".

Основным активом "Конезавода Самарский" является земельный банк площадью около 6 тыс. га пахотной земли в Сергиевском районе Самарской области. Параллельно "Био-Тон" выкупил у Димитриева и ООО "Серноводский элеватор", где складируется продукция КЗС.

Агрокомплекс "Конезавод Самарский" (КЗС) ведет свою историю с 1967 года. Изначально предприятие создавалось как подсобное хозяйство Куйбышевского ипподрома. С конца 2011 г. Агрокомплекс "Конезавод Самарский" входил в структуру агрохолдинга "Василина", бенефициаром которого выступает бизнесмен Виктор Димитриев. Постепенно бизнес КЗС трансформировался из коневодства в растениеводство. 

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в собственности "Конезавода Самарский" находится порядка 1,1 млн кв. м земли в Сергиевском районе Самарской области. Еще порядка 2,5 млн кв. метров в том же районе компания арендует.

14 мая 2024 г. в системе "СПАРК-Интерфакс" прошла информация о смене хозяина ООО "Агрокомплекс "Конезавод Самарский". 100% долей предприятия перешло ООО "Компания "Био-Тон" — ведущему игроку на самарском агрорынке. Холдинг, подконтрольный московскому бизнесмену Эдуарду Зернину, — один из крупнейших российских сельхозтоваропроизводителей с земельным банком более 550 тыс. га в Приволжском федеральном округе. "Био-Тон" — лидер в стране по объемам производства подсолнечника. Группа ежегодно выпускает более 1 млн тонн сельхозпродукции и владеет парком около 1900 единиц техники. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Компании "Био-Тон" в прошлом году составила около 11 млрд рублей, прибыль — более 1,5 млрд рублей.

Также "Био-Тону" перешло 99,2% долей ООО "Серноводский элеватор". По итогам прошлого года выручка компании составила 121 млн рублей, прибыль — 17 млн рублей.

 

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