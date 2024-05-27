В Самаре выбрали ответственных для контроля парковки самокатов

Административным комиссиям районов Самары направили в работу предложение об осуществлении контроля за соблюдением правил размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты. Об этом Волга Ньюс сообщили в департаменте транспорта.

Требования прописаны в правилах благоустройства Самары. Запрещено размещение СИМ в местах, где оно может создать помехи для движения других транспортных средств и пешеходов, в том числе в арках зданий и сооружений, в местах расположения памятников, на территориях кладбищ, на газонах, на цветниках, в павильонах остановок общественного транспорта и на расстоянии 15 м от них.

В скором времени за нарушение этих правил могут ввести штрафы.

"В текущем году планируется разработка закона Самарской области, предусматривающего административную ответственность за размещение СИМ в неустановленных местах", — отметили в дептрансе.

Также в Самаре планируют выделить площадки для парковки электросамокатов. Операторам сервисов аренды СИМ придется платить за их использование.