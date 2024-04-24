В Самаре введут штрафы за беспорядочную парковку самокатов

Мэрия Самары решила инициировать поправки в региональный закон об административных правонарушениях. Они предусматривают введение штрафов за нарушение правил благоустройства в части регулирования движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом на заседании комитета гордумы по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии заявил глава департамента транспорта Сергей Маркин.
Правила благоустройства предусматривают запрет на размещение СИМ, где оно может создать помехи для движения других транспортных средств и пешеходов (в том числе в арках зданий и сооружений, в местах расположения памятников, на территориях кладбищ, на газонах, на цветниках, в павильонах остановок общественного транспорта и на расстоянии 15 м от них).
"Мы подготовили все документы для внесения поправок в закон. Предполагается, что штрафовать нарушителей будут административные комиссии районов", - рассказал Сергей Маркин.
Также глава дептранса напомнил, что между кикшеринговыми компаниями и мэрией заключено соглашение об ограничении скорости движения СИМ в парках, скверах, на набережной. Также для проезда самокатов закрыли кладбища. Однако, как пояснил Сергей Маркин, эти правила носят рекомендательный характер.
Известно, что в прошлом году в Самаре было зафиксировано 1,5 млн поездок на электросамокатах. Мэрия предложила ввести для операторов сервисов аренды СИМ налог за пользование городской инфраструктурой.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.