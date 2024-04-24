В Самаре введут штрафы за беспорядочную парковку самокатов

Мэрия Самары решила инициировать поправки в региональный закон об административных правонарушениях. Они предусматривают введение штрафов за нарушение правил благоустройства в части регулирования движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом на заседании комитета гордумы по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии заявил глава департамента транспорта Сергей Маркин.

Правила благоустройства предусматривают запрет на размещение СИМ, где оно может создать помехи для движения других транспортных средств и пешеходов (в том числе в арках зданий и сооружений, в местах расположения памятников, на территориях кладбищ, на газонах, на цветниках, в павильонах остановок общественного транспорта и на расстоянии 15 м от них).

"Мы подготовили все документы для внесения поправок в закон. Предполагается, что штрафовать нарушителей будут административные комиссии районов", - рассказал Сергей Маркин.

Также глава дептранса напомнил, что между кикшеринговыми компаниями и мэрией заключено соглашение об ограничении скорости движения СИМ в парках, скверах, на набережной. Также для проезда самокатов закрыли кладбища. Однако, как пояснил Сергей Маркин, эти правила носят рекомендательный характер.

Известно, что в прошлом году в Самаре было зафиксировано 1,5 млн поездок на электросамокатах. Мэрия предложила ввести для операторов сервисов аренды СИМ налог за пользование городской инфраструктурой.