В Тольятти задержали с поличным оптовых сбытчиков героина

В Тольятти полицейские задержали двоих человек, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники автоинспекции в Автозаводском районе при патрулировании заметили, как двое мужчин искали что-то в траве рядом с припаркованным автомобилем. Увидев правоохранителей, они быстро сели в машину, чтобы уехать. При досмотре у подозреваемых изъяли 145 свертков с 240 г героина.
Мужчины рассказали, что приобрели вещество через интернет и планировали сбывать через тайники.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки