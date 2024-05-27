В Тольятти задержали с поличным оптовых сбытчиков героина

В Тольятти полицейские задержали двоих человек, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники автоинспекции в Автозаводском районе при патрулировании заметили, как двое мужчин искали что-то в траве рядом с припаркованным автомобилем. Увидев правоохранителей, они быстро сели в машину, чтобы уехать. При досмотре у подозреваемых изъяли 145 свертков с 240 г героина.

Мужчины рассказали, что приобрели вещество через интернет и планировали сбывать через тайники.