Тольяттинец ворвался в квартиру к незнакомцу и забрал 150 тыс. рублей

В Тольятти 44-летний ранее судимый местный житель стал фигурантом уголовного дела об ограблении. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

65-летний потерпевший сообщил правоохранителям, что к нему в дверь постучались, а когда он ее открыл, злоумышленник втолкнул его внутрь, схватил висевшую в прихожей куртку и убежал. При этом в куртке лежали 150 тыс. рублей.

Также потерпевший рассказал, что ранее несколько раз видел налетчика с соседкой с нижнего этажа. Полицейские решили обойти близлежащие дворы и в одном из них увидели на лавочке пару — мужчина подходил под описание злоумышленника. Он попытался скрыться, но все равно оказался в отделе полиции. В итоге тольяттинец признал вину.