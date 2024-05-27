Под Самарой после ДТП загорелась иномарка

В понедельник, 27 мая, на 27-м километре трассы "Самара-Бугуруслан"в результате ДТП сгорел автомобиль, сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
По данным Центра, произошло столкновение автомобилей Opel Zafira и Lada Granta. После чего иномарка загорелась. При ДТП пострадал водитель отечественной машины.
На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной части, представители ГИБДД и медики. Для тушения огнеборцы использовали один пожарный ствол и пенообразователь.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!