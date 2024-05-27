Под Самарой после ДТП загорелась иномарка

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В понедельник, 27 мая, на 27-м километре трассы "Самара-Бугуруслан"в результате ДТП сгорел автомобиль, сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"