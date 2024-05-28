Обманутого дольщика из Самары обвиняют в махинациях с господдержкой

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с участием дольщика.

По версии следствия, в 2022 г. мужчина, пострадавший от действий недобросовестных застройщиков, обратился в министерство строительства Самарской области с заявлением о включении его в реестр обманутых дольщиков. Также он подал заявление в ППК "Фонд развития территорий" о выплате возмещения и получил более 400 тыс. рублей. А в декабре 2022 г. самарцу предоставили двухкомнатную квартиру в Промышленном районе. Он переуступил право требования на проблемную недвижимость, но полученные ранее деньги не вернул и не сообщил в минстрой о самом факте их получения.

При этом, по закону, пострадавшие участники долевого строительства могут получить меры поддержки лишь раз. Это привело к возбуждению уголовного дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат в крупном размере").

Дело направлено в Октябрьский районный суд Самары.