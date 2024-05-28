16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре разыскивают девушку, кидающуюся бутылками "Готов отдать почку": обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Самаре арестовали Подозреваемый в убийстве 17-летней Насти: "Не знаю, как так получилось" Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования жестокого убийства 17-летней Насти в Самаре "Заманивал девушек по интернету": появились подробности жуткого убийства 17-летней Насти

Преступления Происшествия

Обманутого дольщика из Самары обвиняют в махинациях с господдержкой

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с участием дольщика.

По версии следствия, в 2022 г. мужчина, пострадавший от действий недобросовестных застройщиков, обратился в министерство строительства Самарской области с заявлением о включении его в реестр обманутых дольщиков. Также он подал заявление в ППК "Фонд развития территорий" о выплате возмещения и получил более 400 тыс. рублей. А в декабре 2022 г. самарцу предоставили двухкомнатную квартиру в Промышленном районе. Он переуступил право требования на проблемную недвижимость, но полученные ранее деньги не вернул и не сообщил в минстрой о самом факте их получения.

При этом, по закону, пострадавшие участники долевого строительства могут получить меры поддержки лишь раз. Это привело к возбуждению уголовного дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат в крупном размере").

Дело направлено в Октябрьский районный суд Самары.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2