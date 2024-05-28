"Тольяттиазот" подвел итоги профильной смены в региональном центре талантов "Вега"

В региональном центре поддержки, выявления и развития талантов у детей и молодежи "Вега" завершилась третья профильная смена ТОАЗа в области химии. Итоги обучения по программе "Зеленые технологии" подвели на финальной защите проектов.

Участниками смены стали 20 школьников Самарской области. Актуальность ее проведения заключалась в изучении технологий, производственные процессы и цепочки поставок которых являются экологически безвредными или с минимальным воздействием на окружающую среду.

В ходе двухнедельного курса старшеклассники получили базовые знания о различных этапах производства минеральных удобрений, закрепили теорию с помощью семинаров и мастер-классов, а также посетили "Тольяттиазот".

По итогам защиты презентаций победителями стали школьники из Тольятти - Илья Смирнов и Диана Сапожкова (школа №75), Карина Курмышова (школа №70) и Анастасия Крайнова (образовательный центр "Галактика") - с проектом "Утилизация побочных продуктов синтеза аммиака". Авторы проанализировали технологическую схему производства аммиака и предложили свой вариант использования выделяющегося при этом углекислого газа.

Все участники смены получили от "Тольяттиазота" призы.

"Подобные профильные смены, которые уже не в первый раз организует "Тольяттиазот", позволяют формировать у школьников региона предметные компетенции и помогают начать профессиональный путь в сфере химических технологий. В этом году выбрано направление с уклоном на "зеленую повестку", так как ТОАЗ является ответственным природопользователем и оперативно реагирует на современные тренды, чтобы применять их на производстве для сохранения благоприятной экологической обстановки в регионе присутствия", - отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.