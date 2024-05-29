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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре целиком отремонтируют ул. Ново-Вокзальную

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в 2024 году в рамках нацпроекта БКАД будет отремонтирована ул. Ново-Вокзальная на всем протяжении. Ремонт охватит свыше 5 км, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ремонтные работы уже начались. Так, в ночь на среду, 29 мая, на одном из участков начали укладывать покрытие. Здесь появятся верхний и выравнивающий слои. Это позволит повысить устойчивость и прочность дорожного полотна.

В мэрии заявили, что на время укладки асфальта полностью ограничивать движение не будут, автомобилисты смогут воспользоваться свободной полосой.

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Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?

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Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

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