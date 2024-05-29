В Самаре целиком отремонтируют ул. Ново-Вокзальную

В Самаре в 2024 году в рамках нацпроекта БКАД будет отремонтирована ул. Ново-Вокзальная на всем протяжении. Ремонт охватит свыше 5 км, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ремонтные работы уже начались. Так, в ночь на среду, 29 мая, на одном из участков начали укладывать покрытие. Здесь появятся верхний и выравнивающий слои. Это позволит повысить устойчивость и прочность дорожного полотна.

В мэрии заявили, что на время укладки асфальта полностью ограничивать движение не будут, автомобилисты смогут воспользоваться свободной полосой.