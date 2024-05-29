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Финансы Экономика и бизнес

Полуприцепы ATLANT с субсидией на лизинг в CARCADE

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полуприцепы ATLANT теперь можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с применением субсидии на аванс, которая составляет 100 тыс. рублей.

В рамках программы клиентам CARCADE доступны к приобретению популярные модели полуприцепов марки ATLANT различных модификаций с использованием корпоративной скидки-субсидии, которая будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора — т. е. клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии. Предложение распространяется на полуприцепы-контейнеровозы SWT1235, SWT1250, специализированные полуприцепы-тяжеловозы LBT1240, LBT1260, полуприцепы-цистерны CTT3639 и другие модели. Скидка-субсидия действует только на новую технику в наличии либо в поставке через дистрибьютора. Программа разработана в рамках сотрудничества с официальным дилером марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощения входа в сделку и действует на договоры, заключённые до конца июля 2024 года. Полный перечень доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5w4NEzC

ИНН 3905019765

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