Подросток на электросамокате попал под колеса Skoda в Тольятти

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Во вторник, 28 мая, в Тольятти произошло ДТП с участием несовершеннолетней. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области