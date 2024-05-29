Прокуратура начала проверку из-за "фонтана" на ул. Советской Армии

Прокуратура Советского района Самары начала проверку из-за коммунального "фонтана", повредившего автомобиль на ул. Советской Армии.

Напомним, 29 мая, в районе пересечения улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии прорвало теплотрассу. Вырвавшийся из канализационного люка столб воды опрокинул набок стоявший над ним автомобиль.

Как оказалось, причиной коммунальной аварии стал дефект участка теплосети, обнаружившийся во время гидравлических испытаний.

Сообщается, что температура воды была не выше 30 градусов, и ремонтная бригада ПТС уже отключила испортившийся участок.

Теперь надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства в сфере ЖКХ при организации гидравлических испытаний.