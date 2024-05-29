На ул. Советской Армии в Самаре из-под земли бьет фонтан воды

В среду, 29 августа, в Самаре на ул. Советской Армии, недалеко от кругового перекрестка с ул. Антонова-Овсеенко, произошла авария на водоводе - из-под земли бьет фонтан воды.

Об этом очевидцы сообщают в соцсетях, подкрепляя посты видеофайлами. На видеоролике видно, что рядом с местом порыва лежит перевернутая машина.

Как сообщили в мэрии, в ходе обязательных гидравлических испытаний был выявлен дефект на теплосети. "На данный момент ремонтная бригада ПТС выехала на место, участок теплосети отключен", - говорится в сообщении.

Энергетики напоминают, что гидравлические испытания являются обязательными для проверки состояния тепловых сетей и проводятся холодной водой. В этой связи жителям города важно соблюдать простые правил безопасности вблизи энергообъектов:

- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

- ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

ПТС приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с выполнением необходимых мероприятий по подготовке тепловых сетей города к предстоящей зиме!