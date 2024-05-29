На ул. Советской Армии в Самаре из-под земли бьет фонтан воды

В среду, 29 августа, в Самаре на ул. Советской Армии, недалеко от кругового перекрестка с ул. Антонова-Овсеенко, произошла авария на водоводе - из-под земли бьет фонтан воды.
Об этом очевидцы сообщают в соцсетях, подкрепляя посты видеофайлами. На видеоролике видно, что рядом с местом порыва лежит перевернутая машина.
Как сообщили в мэрии, в ходе обязательных гидравлических испытаний был выявлен дефект на теплосети. "На данный момент ремонтная бригада ПТС выехала на место, участок теплосети отключен", - говорится в сообщении.
Энергетики напоминают, что гидравлические испытания являются обязательными для проверки состояния тепловых сетей и проводятся холодной водой. В этой связи жителям города важно соблюдать простые правил безопасности вблизи энергообъектов:
- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;
- ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;
- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.
ПТС приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с выполнением необходимых мероприятий по подготовке тепловых сетей города к предстоящей зиме!
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.