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Прокуратура: в прачечной тольяттинской больницы проворачивали "грязные" дела

ТОЛЬЯТТИ. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело из-за незаконной предпринимательской деятельности в медучреждении. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее городская прокуратура вела проверку по сообщению о незаконном ограничении конкуренции. Выяснилось, что на территории ТГБ № 5 работает прачечная, обслуживающая медицинское учреждение. При этом руководитель прачечной, являющийся учредителем другой коммерческой организации, организовал на мощностях больницы стирку белья сторонних организаций. Прибыль по договорам, фактически исполняемым в прачечной ТГБ, поступала на счета аффилированной ему фирмы. Надзорное ведомство считает, что медучреждению был причинен ущерб не менее 250 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и п. "а" ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием").

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