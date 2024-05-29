Прокуратура: в прачечной тольяттинской больницы проворачивали "грязные" дела

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за незаконной предпринимательской деятельности в медучреждении. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее городская прокуратура вела проверку по сообщению о незаконном ограничении конкуренции. Выяснилось, что на территории ТГБ № 5 работает прачечная, обслуживающая медицинское учреждение. При этом руководитель прачечной, являющийся учредителем другой коммерческой организации, организовал на мощностях больницы стирку белья сторонних организаций. Прибыль по договорам, фактически исполняемым в прачечной ТГБ, поступала на счета аффилированной ему фирмы. Надзорное ведомство считает, что медучреждению был причинен ущерб не менее 250 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и п. "а" ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием").