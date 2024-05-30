Мужчина пострадал на пожаре в Самарской области

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В среду, 29 мая, в 12:38, загорелись постройки во дворе на ул. Озерной в с. Александровка Большеглушицкого района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.