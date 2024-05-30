Троих тольяттинцев поймали с 89 свертками наркотиков

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение для трех человек, обвиняемых в сбыте каннабиса. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, с января по июнь 2023 г. участники группы приобрели у неизвестного наркотик, расфасовали его по мелким сверткам и распределили между собой для сбыта.

При задержании у подозреваемых изъяли 89 свертков с запрещенным веществом. При этом часть наркотика они уже успели сбыть.

Уголовное дело направили в Комсомольский районный суд Тольятти.