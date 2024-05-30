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Преступления Происшествия

Самарца задержали за ограбление пенсионерки в подъезде

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправили под стражу 37-летнего местного жителя, подозреваемого в разбое. Ранее мужчина уже был судим по аналогичной статье. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Преступление произошло в подъезде дома на ул. Георгия Димитрова. 60-летняя самарчанка вошла в подъезд, а за ней проследовал мужчина в красной кепке и спортивном костюме. Через несколько секунд он начал угрожать потерпевшей обломком ключа и потребовал ценные вещи. Женщина отдала деньги и золотые серьги.

Полицейские в тот же день разыскали налетчика. Им оказался мужчина, ранее уже судимый за разбой. Он признал вину и рассказал, что сдал серьги жертвы в ломбард.

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