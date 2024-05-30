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Нефтехимия ТЭК

"КуйбышевАзот" запустил в Индии производство полимер-композиционных материалов

ТОЛЬЯТТИ. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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29 мая 2024 года ПАО "КуйбышевАзот" открыло новое совместное производство полимер-композиционных материалов на основе полиамида-6 в свободной экономической зоне Шри Сити, Индия. В торжественном мероприятии приняли участие генеральный консул Российской Федерации в штате Андра Прадеш Олег Авдеев, генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

ПАО "КуйбышевАзот" последовательно реализует программу глубокой переработки капролактама и расширения рынков сбыта полиамида-6, одним из направлений которой является производство полимер-композиционных материалов (инженерных пластиков). Строительство предприятия в Индии будет способствовать расширению бизнеса продуктов с высокой добавленной стоимостью на одном из крупнейших и растущих региональных рынках.

Доля ПАО "КуйбышевАзот" в совместном предприятии Kuibyshevazot Engineering Plastics (India) Pvt.Ltd составляет 80%, индийских партнеров — 20%. Инвестиции в проект составили 1 млрд руб., мощность производства — 14 тыс. тонн в год.

"КуйбышевАзот" имеет положительный опыт развития действующих активов по производству полимер-композиционных материалов в Китае (Шанхай), России (Тольятти) и др. Новый проект обеспечит рост потребления базового полимера и позволит увеличить компетенции в сфере компаундирования.

Благодаря таким свойствам, как высокая механическая прочность, термостойкость, хорошие электроизоляционные свойства, устойчивость к химическим веществам и доступные технологии обработки, полимер-композитные материалы (ПКМ) на основе полиамида −6 стали незаменимыми практически во всех отраслях промышленности — от автомобильной, электротехнической и электронной до промышленных изделий, строительства и потребительских товаров. ПКМ производства Kuibyshevazot Engineering Plastics (India) Pvt.Ltd предназначены для внутреннего рынка Индии.

"Проект, завершенный ПАО "КуйбышевАзот" совместно с индийскими партнерами, является продолжением реализации стратегии компании по наращиванию переработки капролактама и полиамида, производства наукоемких продуктов с высокой добавленной стоимостью и примером успешного сотрудничества бизнеса двух стран", — отметил генеральный директор ПАО "КуйбышеАзот" Александр Герасименко.

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