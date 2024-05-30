В Самаре задержали предполагаемого педофила

Правоохранители задержали в Самаре мужчину, который приставал к девочкам. Сейчас по этому факту ведется расследование.

"В 18:30 за двумя несовершеннолетними девочками следил педофил. Он зашел в подъезд, поднялся на этаж, но заметил камеру видеонаблюдения и скрылся.

Через некоторое время он ходил за ними в парке 50-летия Октября и по аллее Юных Пионеров. Когда мужчина заметил, что девочки остались одни — подошел и начал предлагать непристойные вещи", — рассказывали изначально очевидцы в соцсетях.

Девочки пожаловались взрослым. А взрослые позвонили 112.

Как рассказали источники Волга Ньюс в правоохранительных структурах, подозреваемого быстро задержали полицейские. Сейчас сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области возбудили уголовное дело по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Все подробности произошедшего сейчас уточняют.