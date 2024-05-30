В Ставропольском районе компания задолжала около 3 млн рублей 15 сотрудникам

Прокуратура Ставропольского района организовала проверку в ООО "Портус патер" (зарегистрировано в с. Сосновка Ставропольского района) на предмет исполнения требований трудового законодательства. Выяснилось, что компания накопила долгов по зарплате перед 15 сотрудниками на 2,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

"Директор компании, имея возможность выплаты заработной платы работникам, не принял должных мер по исполнению взятых на себя обязательств по выплате заработной платы и иных установленных законодательством о труде выплат", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Надзорное ведомство Ставропольского района внесло руководителю компании представление, в отношении юрлица возбуждены административные дела по статье "Невыплата в установленный срок заработной платы", акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки органами следствия возбуждено уголовное дело по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации".

Вопрос о погашении задолженности по заработной плате перед работниками общества находится на контроле прокуратуры района.