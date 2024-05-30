В Железнодорожном районе Самары вспыхнул пожар в гаражном кооперативе

В четверг, 30 мая, в 18:40 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе на ул. Луцкой, 3.

Площадь пожара составила 40 кв. м., в 20:08 была объявлена ликвидация открытого горения.

"Для тушения пожара были привлечены 23 человека, 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек, 4 единицы техники", - отмечается в сообщении.

По словам очевидцев, сгорели три гаража рядом со студией детейлинга. Также свидетели ЧП сообщили, что в одном из гаражей якобы что-то взорвалось, что вызвало обвал крыши и разрушение стен.

Погибших и пострадавших нет.